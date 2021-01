Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer widersetzt sich gegen Festnahme

SinsheimSinsheim (ots)

Am Sonntag gegen 22:15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sinsheim in der Neulandstraße einen Autofahrer mit 1,84 Promille, weshalb dieser zur Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht werden sollte. Hiergegen widersetzte sich der 45-jährige Mann vehement und beleidigte die Beamten. Erst durch die Unterstützung einer weiteren Polizeistreife und unter dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten, den aggressiven Mann zum Polizeirevier zu verbringen und ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann entlassen werden. Den Führerschein des Mannes haben die Beamten einbehalten.

