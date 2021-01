Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt

Ein Verkehrsunfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Sonntagmorgen im Stadtteil Neckarstadt. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete an der Kreuzung Riedfeldstraße/Elfenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Mannes mit einem Land-Rover und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden. Es ergaben sich aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

