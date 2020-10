Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall mit Alkohol und Telefon

Hattingen (ots)

Am 16.10. gegen 19:10 Uhr befuhr eine 62-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw die Holthauser Straße in Richtung Innenstadt. Nach eigenen Angaben durch ein Telefonat mit ihrem Handy abgelenkt fuhr sie am Kreisverkehr Dorfstraße, anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, geradeaus auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Hinweise auf Alkoholkonsum bei der Unfallfahrerin fest. Einen Vortest lehnte sie ab, somit wurde sie zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht. Ihr Pkw wurde stark beschädigt abgeschleppt.

