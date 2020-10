Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Pkw im Gegenverkehr

Herdecke (ots)

Am 16.10. gegen 16:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw die Gederner Straße in Richtung Wetter. Aus nicht geklärter Ursache geriet er über eine Strecke von etwa 200 Metern in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem Leitpfosten und hielt sein Fahrzeug schließlich an. Dank der Aufmerksamkeit der entgegenkommenden Fahrzeugführer, die alle am Fahrbahnrand angehalten hatten, war es nicht zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Unfall mit dem Leitpfosten auf und fertigten eine Anzeige.

