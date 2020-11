POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Pressemeldungen Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Montag, 02.11.2020, 18.37 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 20.37 Uhr zerkratzte in Friesoyhte, St. Martin Straße eine männliche Person den Lack eines Pkw. Es besteht ein Tatverdacht gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Friesoythe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9316-0.

Bösel- Fahren unter Alkoholeinfluss Am Montag, den 02. November 2020, gegen 05.55 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Fiethstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1.6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, den 02.November 2020, gegen 09.55 Uhr befuhr ein 54-jähriger aus Geeste mit seinem VW, Golf und ein 60-jähriger aus Geeste mit seinem PKW, Skoda in genannter Reihenfolge die B 401 in Richtung Oldenburg. An der Kreuzung Friesoyther Straße musste der 54-jährige an der dortigen Ampel halten. Der nachfolgende Skodafahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 54-jährige leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, den 02.November 2020, gegen 20.15 Uhr befuhr eine 26-jährige aus Bösel mit ihrem PKW, Audi den Oldenburger Weg in Richtung Garreler Straße. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzte. Im Fahrzeug befand sich zudem die Tochter der Böselerin. Diese blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

