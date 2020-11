Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Schwerer Verkehrsunfall, eine Person lebensgefährlich verletzt

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Steinfeld wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 41-Jährige aus Damme mit ihrem Pkw gegen 15.20 Uhr die Dammer Straße (L 846) in Richtung Steinfeld. In Höhe der Straße Am Nordenberg verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfahl und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr Steinfeld, mit fünf Einsatzwagen und 35 Ersatzkräften vor Ort, musste die Frau patientengerecht aus ihrem Pkw befreien. Nach einer Notversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst des MHD Damme brachte der Rettungshubschrauber Europa 2 (aus Rheine) die Pkw-Fahrerin in eine Klinik nach Münster. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Zudem wurde der Straßenbaum beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Dammerin unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die L 846 blieb bis ca. 16.40 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

