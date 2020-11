Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 01.11.2020, 19.51 Uhr, kam es an der Harpendorfer Straße in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer aus Alfhausen kam mit seinem Pkw Citroen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, als er Richtung Ihorster Straße unterwegs war. Der 23-jährige Beifahrer aus Steinfeld und der Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000,- Euro

Damme - Diebstahl eines Motorrollers Aprilia

Am Sonntag, 01.11.2020, zwischen 16.30 Uhr und 19.57 Uhr, wurde am Ohlkenbergsweg ein Motorroller Aprila entwendet. Der Roller konnte später Höhe Josefstraße/Grüner Weg aufgefunden werden. Wer Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben kann, meldet scih bitte bei der Polizei Damme (05491-9500).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle, Petra Thole

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell