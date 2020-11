POL-CLP: Pressemeldungen für den bereich Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel - Entwendung eines Kennzeichens-Paares

Am Sonntag, den 01.11.2020, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 10.25 Uhr wurden das vordere und hinteres Kennzeichen CLP-VK 488 vom Pkw VW entwendet. Der Pkw VW wurde in Bösel, Am Kirchplatz, parkend abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494 - 308) entgegen.

Lindern - Versuchter Einbruch in Kiosk

Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 04.32 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Kiosk an der Lastruper Straße in Lindern einzudringen. Dazu nutzten sie einen Gullideckel, den sie gegen die Scheibe warfen. Die Täter erhielten keinen Zugang zum Kiosk, es blieb beim Versuch mit einem Sachschaden von etwa 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957 - 311) entgegen.

