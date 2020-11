Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Diebstahl aus einem Eierautomat

In der Zeit von Sonntag, 01.11.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 09.00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täter in Cloppenburg, Hemmelsbühren aus einem Eierautomaten 70,-EUR Münzgeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500,-EUR. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0.

Trunkenheit im Straßenverkehr Am 02.11.2020, 23.20 Uhr, wurde in Essen, Löninger Straße ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Essen kontrolliert. Es wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Atemalkoholkonzentration von 2,41 Promille wurde durch einen Test festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, 02.11.2020, 15.05 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Alter Emsteker Weg im Einmündungsbereich Lindenallee ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Irland übersah beim Abbiegen einen 20 Jahre alten Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

