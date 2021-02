Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Münchweier - Corona-Verstoß in der Hauptstraße

Ettenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Münchweier zu einem Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Mehrere Narren tummelten sich zeitweise auf der Straße und frönten hierbei der fünften Jahreszeit. Die Abstände und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde von der Mehrheit pflichtbewusst eingehalten. Einer Streifenbesatzung vor Ort fiel jedoch ein Fahrzeug mit insgesamt fünf jungen Männern auf. Die 17 bis 18-Jährigen saßen allesamt in einem Auto. Hierbei trugen die Insassen zwar recht annehmliche Verkleidungen, aber eben keine vorgeschriebenen Schutzmasken. Auch die Narrenfreiheit kann die fünf Fasnachtfans jetzt nicht mehr vor einem Bußgeld bewahren. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell