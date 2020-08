Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Altenhagen - Milchtanktelle aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.08.2020) haben unbekannte Täter einen Milchautomaten sowie eine dazugehörige Geldkassette auf einem Hof an der Lachtehäuser Straße gewaltsam geöffnet und daraus einen dreistelligen Geldbetrag entwendet. An dem Automaten entstand Sachschaden in ebenfalls dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell