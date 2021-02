Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Umgestoßen? Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einem Vorfall am Montagabend in der Lichtentaler Straße auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort ein 47 Jahre alter Mann kurz nach 20 Uhr von einem Jugendlichen zu Boden gestoßen worden sein, sodass der 47-Jährige mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen sei und kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Der bislang Unbekannte, zu dem keine Personenbeschreibung vorliegt, soll in Begleitung weiterer Jugendlicher gewesen sein, ohne dass sich diese an dem Geschehen beteiligt hätten. Eine hinzugezogene Besatzung des Rettungsdienstes konnte bei dem Angegriffenen keine äußerlichen Verletzungen erkennen. Eine weitere ärztliche Untersuchung im Krankenhaus lehnte der der Endvierziger ab. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu der Jugendgruppe geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell