Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Größere Suchaktion nach Personen in hilfloser Lage

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Dienstagabend, gegen 20:25 Uhr, wurde die Polizei durch Anwohner über Schreie aus dem Naturschutzgebiet "Verdener Dünen" informiert. Durch die Einsatzkräfte konnten hierbei drei junge Erwachsene mit erheblicher Alkoholisierung aufgefunden werden. Die Personen befanden sich aufgrund der Alkoholisierung und der Kälte in hilfloser Lage. Die drei wurden daher mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Um auszuschließen, dass sich weitere Personen in hilfloser Lage befinden, wurden das Naturschutzgebiet sowie der Stadtwald zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz bis etwa 23:10 Uhr abgesucht. Es befanden sich über 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Im Rahmen der Suchaktion konnten noch vier weitere Personen gefunden werden. Sämtliche Personen waren wohlauf. Inwiefern die Personen in persönlichen Beziehungen zu den drei jungen Erwachsenen stehen ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell