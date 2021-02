POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

A27: Auf Schnee ins Schleudern geraten

Verden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten A27 ist am Sonntag kurz vor 18 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin ins Schleudern geraten. Die Frau war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als sie nahe der Anschlussstelle Verden-Ost die Kontrolle über ihren Mitsubishi verlor und frontal mit der Seitenschutzplanke kollidierte. Quer zur Fahrbahn kam der Wagen zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Wohnhaus

Lilienthal. Im Laufe des Samstags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Pillauer Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 8 Uhr morgens und Mitternacht ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein, wo sie nach Wertgegenständen suchten und Schmuck fanden. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

