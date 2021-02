Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wetterbedingte Einsätze in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am 07.01.2021(Stand: 07.02.2021, 17:30 Uhr)

Witterungsbedingte Einsätze im Landkreis Verden

Landkreis Verden. Am Sonntagvormittag setzte unter anderem im Bereich der Landkreise Verden und Osterholz starker Schneefall und stürmische Böen ein. Im Bereich des Landkreises Verden wurde die Polizei im Laufe des Tages zu neun Verkehrsunfälle gerufen. Im Stadtbereich Verden kam es aufgrund der glatten Fahrbahn zu drei Unfällen. Drei weitere Fahrzeugführer kollidierten auf der Autobahn mit der Mittelschutzleitplanke. Auf der A27 kam es zwischen dem Bremer Kreuz und Achim- Nord zum Zusammenstoß zwischen zwei PKW. In Otterstedt rutscht ein Fahrzeugführer gegen 14:55 Uhr mit seinem PKW von der Fahrbahn und kollidiert zunächst mit einem Zaun und anschließend mit einer Laterne. In Oyten rutscht ein Verkehrsteilnehmer aufgrund einer Ausweichbewegung in einen parkenden PKW. Glücklicherweise wurde keine Person bei den Verkehrsunfällen verletzt.

Kaum witterungsbedingte Einsätze im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz. Die Polizei im Landkreis Osterholz verzeichnete am Sonntag lediglich drei witterungsbedingte Einsätze. Gegen 8 Uhr wurde in Grasberg ein umgestürzter Baum gemeldet, der durch die Freiwillige Feuerwehr entfernt wurde. In der Leuchtenburger Straße in Schwanewede wurde den Beamten gegen 10 Uhr ein Ast auf der Fahrbahn gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintraf, war bereits ein Baum von der Straße geräumt. Außerdem kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr in Schwanewede zu einem Unfall. Ein 35 Jahre alter Autofahrer kam von der Straße "Rader Heide" ab. Der Mann war mit einem roten Kleinwagen in Richtung der Straße "Am Schillingshof" unterwegs, als er auf der winterglatten Straße ins Rutschen geriet. Hierbei verlor der 35-Jährige die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte anschließend mit mehreren Zaunelementen eines Grundstückes. Der 35-jährige Fahrer und seine ebenfalls 35 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

