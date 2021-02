POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Geldbörse aus Rucksack entwendet

Ritterhude. Aus einem Rucksack hat ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag die Geldbörse einer Ritterhuderin gestohlen. Die 71-jährige Frau hatte nach ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Straße An der Ihle ihre Geldbörse in ihren Rucksack verstaut und ging anschließend zu Fuß nach Hause. Als sie dort ankam, war der Rucksack geöffnet und das Portmonee samt Bargeld und Papieren entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät zum Schutz vor Langfingern, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Bargeld gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in die Büros des Kirchenkreises Osterholz eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster des Gebäudes an der Kirchenstraße auf und stiegen anschließend in die Räume ein. Mit aufgefundenem Bargeld flüchteten sie letztlich unerkannt. Der Polizei Osterholz liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Einbruch an der Bahnhofstraße

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster und gelangten so in das Haus, erlangten aber offenbar kein Diebesgut. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

