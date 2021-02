Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz

LK Verden (ots)

Verden

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Bremer Straße

Am heutigen Tag kam es in den Nachmittagsstunden aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53jährigem Dörverdener mit einem Lieferwagen und einem 61jährigen Verdener Pkw-Fahrer. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin im Lieferwagen leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Verden war ebenfalls am Unfallort, um Betriebsstoffe abzustreuen. Die Bremer Straße musste kurzfristig zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Tel.04231/806215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell