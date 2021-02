Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sachbeschädigung an der Bahnhofstraße

Dörverden. Am Montag haben unbekannte Täter zwischen 17 und 19 Uhr an der Bahnhofstraße eine Sachbeschädigung begangen. Sie zerstörten drei Gartenlaternen eines Anwohners, anschließend flohen die Vandalen unerkannt. Die Glaskuppel einer der betroffenen Lampen wurde zudem entwendet. Die Polizeistation Dörverden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Eisplatten fallen vom Lkw - Auto nicht mehr fahrbereit

Kirchlinteln. Weil ein Fahrer eines Sattelzuges vor Fahrtantritt nicht das Eis von seinem Auflieger entfernt hatte, entstand am Dienstagvormittag auf der A27 hoher Sachschaden an einem hinter ihm fahrenden Auto eines 41-jährigen Mannes. Der Autofahrer war zwischen Walsrode-West und Verden-Ost mit einem BMW unterwegs, als sich während der Fahrt plötzlich eine Eisplatte vom in gleicher Richtung fahrenden Lkw löste und auf das Auto prallte. Dabei wurden die Windschutzscheibe sowie der Innenspiegel des BMW zerstört. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt, weil das Eis die Scheibe nicht durchschlug. Der BMW musste abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch Fahrer von Lkw und Sattelzügen dazu verpflichtet sind, vor Fahrtantritt mögliches Eis vom Fahrzeug zu entfernen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Betrüger am Telefon - 70-Jährige reagiert richtig

Holste. Derzeit häufen sich wieder die Anrufe falscher Windows-Mitarbeiter. Bei dieser Betrugsmasche ruft ein Täter plötzlich und unerwartet seine Opfer an und gibt meist in schlechtem Englisch an, dass er Windows-Mitarbeiter sei, dass es Probleme mit der Sicherheit des Computers des Angerufenen gebe und dass sofortiges Handeln nötig sei. In wenigen Fällen gelingt es den vermeintlichen Computerexperten tatsächlich, das Gespräch aufrechtzuerhalten und sich über eine spezielle Software Fernzugriff zum Computer der Angerufenen zu erlangen. Letztlich versuchen die Betrüger so, sensible Daten und letztlich an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Am Dienstagvormittag hat es ein unbekannter Betrüger mit dieser mittlerweile alten Masche bei einer 70-jährige Frau aus Holste versucht. Die Frau machte jedoch das einzig Richtige: Auflegen und Anzeige erstatten.

