POL-VER: Einbruch in Arztpraxis; Verteilerkasten beschädigt; Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; Felder befahren und beschädigt

Einbruch in Arztpraxis Verden (wre) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Bahnhofsstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Mit einem aufgefundenen Tresor gelang ihnen dann unerkannt die Flucht. Personen, die in der entsprechenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter 04231-8060 zu melden.

Verteilerkasten beschädigt Oyten (wer) Ein Verteilerkasten in der Rudolf-Diesel-Straße wurde am Wochenende beschädigt. Vermutlich kam ein Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit dem Kasten. Allerdings entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 04207 91106-0 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Achim (wre) Ein beträchtlicher Sachschaden entstand am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Achim-Bierden. Eine 69-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Audi die Bremer Straße in Richtung Bremen und wollte an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer im Gegenverkehr fahrenden Mercedesfahrerin. Durch den Aufprall wurde der Audi zurückgeschleudert und gegen einen dahinterfahrenden Fiat geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings sind der Audi und der Mercedes so beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf über 25000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste für eine gute Stunde teilweise und auch komplett gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten durchführen zu können.

Felder befahren und beschädigt Thedinghausen (wre) Sonntagnachmittag wurden in Thedinghausen landwirtschaftliche Ackerflächen von bislang Unbekannten mit Motorrädern befahren und dadurch beschädigt. Beobachtungen zufolge sind gegen 16 Uhr zwei Autos mit Anhänger an einem Feld in der Näher des Beppener Bruchweges vorgefahren und hatten auf einem Anhänger ein oder zwei Kleinkrafträder dabei. Mit diesen Motorrädern fuhren die Unbekannten dann über die landwirtschaftlichen Flächen im Bereich der Windkrafträder. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern oder den benutzten Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizeistation Thedinghausen unter 04204- 914380 zu melden.

