Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeug nicht versichert; Ente auf Teich in misslicher Lage

LK Osterholz (ots)

Fahrzeug nicht versichert Hambergen (wre) Am Montagmorgen wurde ein 19-jähriger Autofahrer in Hambergen von der Polizei kontrolliert, weil für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem war der Termin zur Hauptuntersuchung schon seit langem überfällig. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen und darf sein Auto so nicht mehr benutzen.

Ente auf Teich in misslicher Lage Osterholz-Scharmbeck (wre) In eine missliche Lage war am Montagmorgen eine Ente auf einem Teich nahe des Marktplatzes geraten. Ein Anrufer meldet der Polizei, dass das Tier im See festgefroren sei. Eine Streifenbesatzung konnte vor Ort eine Laufente feststellen, die sich zunächst scheinbar nicht bewegen konnte. Glücklicherweise konnte sie vor den Augen der Beamten dann aber doch ins Wasser hüpfen. Allerdings wurde trotzdem vorsichtshalber eine Wildvogelstation informiert. Von dortigen Mitarbeitern wurde die Ente im Laufe des Tages eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht.

