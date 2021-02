Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem -Zeugenaufruf!

LK Osterholz (ots)

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Lilienthal (wre) Dienstagmorgen kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Bremer war gegen 8:20 Uhr mit einem grauen VW Polo aus Bremen kommend in Richtung Falkenberg unterwegs. Zwischen Trupe und Torneestraße kam er dann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte über den schneebedeckten Seitenraum in einen Graben und prallte dort frontal gegen eine quer verlaufende Grabenmauer. Der Mann konnte sein Auto zwar noch selbstständig verlassen, musste dann aber von der Feuerwehr Lilienthal und dem Rettungsdienst aus dem Graben geborgen werden. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da in Folge des Unfalls Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste der Graben durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298-465660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell