Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht im Köppenweg

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck, Köppenweg (tm) Eine Einbeckerin stellt ihren Pkw Toyota am Freitag 06.11.2020 gegen 13:15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie am nächsten Tag gegen 10:30 Uhr zu ihrem Toyota zurückkommt, muss sie feststellen, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt ist. Im Tatzeitraum war ein unbekannter Pkw beim Vorbeifahren vermutlich gegen den Spiegel des Toyota gekommen und hatte sich anschließend unerlaubt entfernt. Dabei enstand ein Schaden von 500 euro.

