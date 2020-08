POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrerflucht - Mountainbikefahrer verletzt

Kirchheim. Am Mittwoch (19.08.) zwischen 12:30 Uhr bis 12:40 Uhr, befuhr ein Transporter das Wiesbachtal in Richtung Raiffeisenstraße in Frielingen. Zur selben Zeit befuhr ein 15-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Mountainbike das Wiesbachtal in entgegengesetzter Richtung. Der 15-jährige Mann bemerkte, dass der Transporterfahrer unachtsam war und die gesamte Fahrbahnbreite beanspruchte. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden wich der Fahrradfahrer nach rechts aus. Um nicht zu stürzen stellte der Oberaulaer die Füße am Boden ab, wobei er mit dem rechten Fuß umknickte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 15-jährige Mountainbikefahrer begab sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus.

Hinweis zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall in Heringen

Heringen. Donnerstagmorgen (20.08.), gegen 06:50 Uhr, befuhren eine 22-jährige Frau aus dem Wartburgkreis mit ihrem VW Polo und ein 35-jähriger Mann aus Tharandt mit einem Skoda Superb die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kali und Salz Werk. Die Polofahrerin setzte in Höhe des dortigen Fußgängerüberweges den Blinker nach links und bog in die Raiffeisenstraße ein. Der 35-jähre Mann übersah dies und wollte die vor ihm abbiegende Frau aus dem Wartburgkreis überholen. Dabei fuhr der 35-jährige mit der vorderen rechten Fahrzeugseite in die Fahrerseite des Polos. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.750 Euro.

Auffahrunfall in Heringen

Heringen. Am Donnerstag (20.08.), gegen 07:15 Uhr, befuhren eine 45-jährige Frau aus Hohenroda mit ihrem Audi A3, eine 17-jährige Frau aus Bad Salzungen mit ihrem Microcar und eine 18-jährige Frau aus Heringen mit einem Ford Fiesta die Landecker Straße in Richtung Heringen. Die Frauen aus Hohenroda und Bad Salzungen mussten verkehrsbedingt warten und brachten ihre Fahrzeuge zum Stillstand. Die Frau aus Heringen übersah dies und konnte ihren Fiesta nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die vor ihr fahrende Microcarfahrerin auf und schob diese noch auf den Audi A3 der Heringerin. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.750 Euro.

Leichtverletzte Frau nach Auffahrunfall

Hohenroda. Gegen 11:15 Uhr, am Donnerstag (20.08.), befuhren eine 43-jährige Frau aus Hohenroda mit ihrem Skoda Fabia und eine 41-jährige Frau, ebenfalls aus Hohenroda, mit einem Ford S-Max, die Landstraße 3173. Beide Fahrzeuge wollten an der Kreuzung Landstraße 3173/Landstraße 3172 nach Osten abbiegen, als die 43-jährige Skodafahrerin wegen eines STOP-Schildes bremsen musste. Die 41-jährige Fordfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Skoda auf. Bei dem Unfall wurde die 43-jährige Frau aus Hohenroda leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

