Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Motorradfahrer landet im Graben

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch (30. September), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Lippstadt die Forststraße aus Richtung Stockum kommend in Richtung Neuhaus. In einer Linkskurve verlor er aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte in den Graben. Hierbei verletzte er sich leicht. Einen Krankenwagen benötigte der 16-Jährige nicht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (reh)

