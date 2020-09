Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Joint geraucht - Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Ein 20-jähriger Lippstädter befuhr am Dienstag, gegen 11 Uhr, die Erwitter Straße stadteinwärts. An der Straßeneinmündung zur Landsberger Straße wollte er nach links abbiegen. Um seinen Fahrweg zu verkürzen querte er die Gegenfahrbahn und versuchte noch vor einer Verkehrsinsel in die Landsberger Straße abzubiegen. Ein 30-jähriger, vorfahrtberechtigter Autofahrer aus Lippstadt befuhr zu diesem Zeitpunkt die Erwitter Straße stadtauswärts. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden. Durch den Sturz verletzte sich der 20-Jährige leicht. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab er auf Nachfrage an, dass er kurz zuvor noch einen Joint geraucht habe. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an, die ihm im Krankenhaus kurz darauf entnommen wurde. Der Unfallschaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (reh)

