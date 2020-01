Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beim Abbiegen übersehen

Rastatt (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro und ein abgeschleppter Ford sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in der Friedrichstraße. Ein 67-jähriger Fahrer eines Jeep hatte gegen 14 Uhr beim Linksabbiegen von der K 3769 auf die K 3741 in Richtung Ottersdorf einen entgegenkommenden Ford eines 36-Jährigen übersehen und krachte in den Wagen. Zwei Insassen des Ford wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

