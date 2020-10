Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - 225 Altreifen illegal entsorgt

Warstein (ots)

Nach ersten Schätzungen wurden in Niederbergheim und Belecke von Unbekannten insgesamt 225 Altreifen entsorgt. 150 dieser Reifen fand eine Radfahrerin am Mittwoch (30. September), gegen 17 Uhr, an einem Forstweg am Schillingweg. 75 weitere meldete ein Zeuge am gleichen Tag, gegen 14.15 Uhr, an dem Feldweg eines Windrades in der Straße "Külbe". Das Ordnungsamt Warstein wird nun für eine fachgerechte Entsorgung der Reifen Sorge trage. Die Polizeibeamten leiteten zwei Anzeigen wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz an. Zeugen, die Hinweise auf die illegale Entsorgung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 oder dem Ordnungsamt in Warstein zu melden. (reh)

