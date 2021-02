Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schule - Diensthund führt Polizisten zu Tatverdächtigem in aufgebrochenem Auto

Mönchengladbach (ots)

Das gewaltsame Öffnen der Eingangstür einer Schule an der Straße Kirschhecke in Odenkirchen hat am Montag, 1. Februar, um 4.12 Uhr den Einbruchalarm und einen Polizeieinsatz ausgelöst, in dessen Verlauf ein 23-jähriger Tatverdächtiger, der sich in einem aufgebrochenen Auto in unmittelbarer Tatortnähe versteckt hatte, gestellt werden konnte.

Bei ihrem Eintreffen bemerkten Polizeibeamte an der Haupteingangstür der Schule zersplitterte Glasscheiben und durchsuchten daraufhin das Gebäude. Drinnen konnten weder Täter angetroffen, noch Hinweise auf fehlende Gegenstände entdeckt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Ein Diensthund führte die Beamten allerdings zu einem in Tatortnähe geparkten Auto. An diesem war eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Bei näherer Betrachtung des Wagens wurde auf dessen Rückbank ein 23-jähriger Mann entdeckt, der sich dort geduckt versteckt hielt. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache, von wo er nach seiner Vernehmung wieder entlassen werden konnte. (jn)

