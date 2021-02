Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe treiben auf Baustellen ihr Unwesen

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen auf Baustellen im Mönchengladbacher Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben.

In Rheydt an der Friedrich-Ebert-Straße verschwand im Zeitraum zwischen Freitag, 29. Januar, 9.30 Uhr, und Montag, 1. Februar, 6 Uhr, ein kleiner, gelber Bagger von einer Baustelle. Die unbekannten Täter dürften den Bagger mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs abtransportiert haben.

In Wanlo an der Kuckumer Straße entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27. Januar, 12 Uhr, und Freitag, 29. Januar, 8.10 Uhr, mehrere Geräte. Sie hatten zunächst gewaltsam die Baustellenumzäunung geöffnet. Danach fuhren sie einen Radlader zur Seite, um an Container zu gelangen; an dem Fahrzeug entstand dabei Sachschaden. Der Versuch, in die Container zu gelangen, scheiterte in einem Fall, in einem anderen gelang er. Die Diebe suchten schließlich mit Geräten aus dem Container, aber auch mit einer Maschine, die sich auf dem Gelände befunden hatte, das Weite.

In Rheindahlen an der Broicher Straße wurden am Freitag, 29. Januar, zwischen 7 und 7.30 Uhr aus einem Baucontainer mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet mit Blick auf alle drei Fälle um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell