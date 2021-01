Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, wurden die Bewohner eines Bungalows an der Straße Siepensteg in Möchengladbach Dahl durch einen lauten Knall unsanft geweckt. Ein unbekannter Täter hatte die Hauseingangstür eingetreten und aus dem Hausflur eine schwarze Damenhandtasche mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Schlüsseln entwendet. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell