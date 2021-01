Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß an Autobahnauffahrt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 29. Januar, gegen 7.20 Uhr auf der Kölner Straße bei Sasserath an der Auffahrt zur Autobahn 44 ist eine 50-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der 59-Jährige befuhr mit seinem Wagen die Kölner Straße aus Richtung Jüchen in Richtung Sasserath und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die Autobahn in Richtung Aachen fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von der 50-Jährigen gesteuert wurde.

Beide Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell