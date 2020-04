POL-NMS: 200424-2-pdnms Verkehrsunfall durch Handynutzung auf der A7 Höhe Großenaspe

Polizeidirektion Neumünster

Ein 30 jähriger Fahrer der Autobahnmeisterei hatte am gestrigen Tag gegen 15.00 Uhr Glück, dass er bei einem Verkehrsunfall unverletzt blieb. Der Mann befand sich auf der A7, Höhe Großenaspe, Fahrtrichtung Norden und fuhr dort auf dem Standstreifen eine Streckenkontrolle für die Autobahnmeisterei. Von hinten näherte sich auf dem rechten Fahrstreifen ein LKW Sattelzug. Der 48 jährige Fahrer war während der Fahrt mit seinem Handy beschäftigt und geriet so, ohne es selber zu merken, vom rechten Fahrstreifen auf den Standstreifen. Er fuhr mit seiner rechten Seite gegen die linke Seite des Sicherungsfahrzeuges der Autobahnmeisterei. Wäre der Fahrer des Sattelzuges nur ein Stück weiter nach rechts bereits abgekommen, hätte dieser das Fahrzeug der Autobahnmeisterei frontal getroffen, in diesem Fall wäre der Unfall sicher nicht so glimpflich abgelaufen. So blieben beide Fahrer unverletzt, der holländische Fahrer des Sattelzuges konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung von über 400 Euro in bar abgeleistet hatte. Der Mercedes Sprinter der Autobahnmeisterei war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

