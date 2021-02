Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Landkreise Verden und Osterholz vom 06.02.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz:

Zeugen nach Einbruch gesucht

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Hauptstraße Ecke Zinckestraße kam es in der Nacht zu Freitag zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten durch diese in den Verkaufsraum. Im Anschluss wurden mehrere Brillen entwendet. Mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck oder unter 04298-465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Einen 32-Jährigen kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße. Der Mann war mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs, obwohl dieses nicht versichert war. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ritterhude. Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagvormittag gegen 09:45 auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Herrhausenstraße. Eine bislang unbekannte Person verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit einem grauen Opel. Hierdurch entstanden Schäden an der Beifahrerseite des Wagens. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen oder die Geschädigte über den Unfall zu informieren. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-811740 bei der Polizeistation in Ritterhude zu melden.

Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Ritterhude. Zu einem Unfall in der Lesumstoteler Straße kam es in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr. Ein 21 Jahre alter Mann kam auf der geraden Strecke von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Im Anschluss kam der schwarze Wagen auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 28 und 35 Jahren blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem Kleinwagen sowie dem Leitpfosten entstand Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zudem ergab ein im Rahmen der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 21-jährigen Fahrer veranlasst. Diese wird nun genau untersucht. Weiterhin stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehören. Gegen den 21-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurden gegen die drei Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie gemeinsam in dem Auto saßen, obwohl sie aus drei unterschiedlichen Haushalten stammten.

Landkreis Verden:

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC und Kokain

Verden. Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 32-jährigen Fahrzeugführer im Bereich des Parkplatzes Am Nordertor. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC und Kokain steht. In der Dienststelle der PI Verden wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird als Vorbereitung der verwaltungsbehördlichen Einziehung sichergestellt. Dem 32-Jährige wird die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag registrierte die Polizei aus Verden diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Landkreis. In zwei Fällen gingen diese mit ruhestörendem Lärm einher. In Kirchlinteln wurden bei einem Treffen vier Erwachsene aus drei verschiedenen Haushalten festgestellt. In Verden wurden ebenfalls vier Personen, darunter ein 15-jähriger Junge, bei einer kleinen Feier angetroffen. Auch hier stammen die Personen aus drei verschiedenen Haushalten. Bei beiden Zusammenkünften wurde weder ein Mund-Nase-Schutz getragen, noch der Mindestabstand eingehalten. Es werden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

Abstandsmessung auf der A27

Verden. Am 05.02.2021 zwischen 10.30 und 14.30 Uhr wurde auf der A 27 zwischen der Anschlussstelle Langwedel und der Anschlussstelle Verden/Nord in Richtung Hannover eine Abstandsmessung durchgeführt. Es ergaben sich 634 Verdachtsfälle. Die Auswertung der Messung steht noch aus.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Achim. Auf der Verdener Straße in Achim kam es im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Ford stieß mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammen, der von einem 60-jährigen Zevener gelenkt wurde. Wer von beiden wie weit im Gegenverkehr unterwegs war, konnte nicht abschließend aufgeklärt werden, da beide den jeweils anderen bezichtigten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Achim. Eine 53 Jahre alte Nissanfahrerin beabsichtigte am Freitagnachmittag von der Brücke am Achimer Bahnhof nach rechts in Richtung des Bahnhofes abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 57-jährigen Radfahrerin, die ebenfalls die Brücke befuhr, jedoch geradeaus weiter in Richtung Stadtmitte wollte. Durch den Zusammenstoß wird die Radfahrerin verletzt.

Überfall auf Drogeriemarkt

Oyten. Ein unbekannter Täter betrat am Freitagabend gegen 19:00 Uhr einen Drogeriemarkt in der Hauptstraße im Ortskern von Oyten. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Kassiererin auf, die Tageseinnahmen auszuhändigen. Anschließend konnte der Täter mit Bargeld und einigen Drogerieartikeln fußläufig in Richtung Bassen fliehen. Diverse Zeugen vor Ort konnten den Täter sehr gut beschreiben. Der Täter soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, ca. 175-180 cm groß und er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Weiterhin habe er Deutsch mit Akzent gesprochen. Der Mann habe eine schwarze Jacke mit Pelzkragen, ein Sweatshirt mit Kapuze, eine graue Jeans, braune Halbstiefel und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz getragen. Außerdem sollen seine auffällig strahlend blauen Augen aufgefallen sein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Bei Unfall überschlagen

Otterstedt. Ein 40 Jahre alter Transporterfahrer aus Weyhe verlor am Samstagmorgen in der Wilstedter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Zuge eine Kurve kam er vermutlich wegen Straßenglätte von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich dann im Seitenraum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

