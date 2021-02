Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 07.02.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz:

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Diedrich-Speckmann-Straße kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Zu einem Betreten des Hauses kam es nicht. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einsätze aufgrund der Wetterlage im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz. In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei zu mehreren Einsätzen aufgrund von starken Windböen alarmiert. Gegen 3 Uhr wurde ein umgekippter Baum auf der Straße Feldhorst in Osterholz-Scharmbeck gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurde daraufhin die Freiwillige Feuerwehr benachrichtigt, welche die Gefahrenstelle beseitigte. Für weitere Gefahrenstellen sorgten umgekippte Bauzäune in der Fergersbergstraße sowie in der Riesstraße in Ritterhude. Die Zäune wurden wiederaufgerichtet.

Landkreis Verden:

Bei Unfall leicht verletzt

Oyten. Glück im Unglück hatte ein 79 Jahre alter Renaultfahrer, als er am Samstagmittag in der Hauptstraße in Oyten nach rechts von der Straße abkam. Hierbei überfuhr er zunächst ein paar Sträucher und prallte schließlich gegen einen Baum. Ersthelfer und Zeugen konnten den Mann aus dem Fahrzeug befreien. Er trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte er sich nicht erklären. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit verlief ohne Auffälligkeiten.

Trinkgelage endet mit dummen Ideen

Ottersberg. Ein 19-jähriger Fischerhuder traf sich mit seinem 20-jährigen Kumpel aus Ottersberg. Nach einem Trinkgelage hatte sich der Fischerhuder dazu entschieden, sein Fahrzeug lieber stehen zu lassen, was an diesem Abend leider seine letzte gute Idee war. Sein Kumpel aus Ottersberg bot ihm an, sein Auto und ihn nach Hause zu bringen. Die Reise endete in einer Einmündung an der L168. Dort verlor der Ottersberger die Kontrolle über das Fahrzeug und landete in der Böschung. Anstatt den Schaden zu melden, machten sich beide zu Fuß auf den Weg zurück und holten ein anderes Auto, um damit den verunfallten Wagen aus der Böschung zu ziehen. Hier scheiterten sie kläglich, da sie nicht die vorgesehenen Abschleppösen nutzten, sondern ein viel zu kurzes Seil im Inneren des Kofferraums befestigten. Das Schauspiel endete in einem Polizeieinsatz. Eine Atemalkoholmessung ergab bei beiden Werte über einem Promille. Beide mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr mit zusätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 06.02.2021 kontrollierten Kollegen der Autobahnpolizei Langwedel einen 58-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen, welcher mit seinem PKW auf der A1 in Richtung Münster unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Corona -Verordnung missachtet/ Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Verden. Von Samstagnachmittag bis in die Morgenstunden des Sonntags musste die Polizei diverse Verstöße gegen die Corona-Regeln feststellen. Am Nachmittag wurde ein PKW festgestellt, der mit drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten besetzt war. Abgesehen von dem Verstoß gegen die aktuellen Beschränkungen stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zu späterer Stunde wurde ein weiterer PKW kontrolliert. Auch in diesem befanden sich vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten. In der Nacht werden der Polizei zwei Partys mit mehreren Personen gemeldet. Es werden jeweils 3 und 4 Personen festgestellt. Die Beteiligten waren zwischen 21 und 40 Jahren alt. In allen vier Fällen wurde abgesehen von dem Verstoß gegen die Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit, weder der Mindestabstand eingehalten, noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Es werden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Verden. Zunächst kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 32-jährigen Mann aus Serbien, der mit seinem VW Crafter durch die Stadt fuhr. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von THC steht. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann darf seine Fahrt nicht weiter fortsetzen. Gegen 17:55 Uhr wird ein 20-Jähriger durch die Polizei kontrolliert, der auf dem Standstreifen der A27 zwischen Achim-Ost und Landwedel- Raststätte Goldbach stand. Im Zuge der Kontrolle wird auch bei diesem Fahrer eine Beeinflussung durch THC festgestellt. Auch ihm wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wohnmobil übersieht Radfahrerin

Langwedel. Ein 53-jähriger Wohnmobilfahrer möchte von der Elbinger Straße auf die Hauptstraße einfahren und übersieht beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin. Diese überquert auf dem Geh-/und Radweg den Einmündungsbereich. Durch den Zusammenstoß kommt die Frau zu Fall und verletzt sich nicht unerheblich an der Schulter und am Arm. Die Verletzte wird durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

