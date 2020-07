Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Lager- und Kellerräume in Wilhelmshaven - diverse Elekroartikel entwendet - Abtransport oder Verbleib dieser Gegenstände bekannt?

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 22.06.-06.07.2020 Zutritt in die Lagerräume eines Büros in der Marktstraße und brachen dort mehrere Türen auf. Nach jetzigem Sachstand wurde offenbar nichts entwendet. Außerdem kam es in der Zeit vom 04.-07.07.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Pommersche Straße zu mehreren Kellereinbrüchen. Aus den Kellerräumen wurden u.a. Elektroartikel, wie z.B. auch ein Staubsauger und Autoradio entwendet. Eine abschließende Nennung des Diebesgutes ist derzeit nicht möglich. Der Abtransport, insbesondere der größeren Elektroartikel dürfte aufgefallen sein, so dass die Polizei auf Hinweise hofft. Zeugen, die Angaben zu den Taten, insbesondere zum Verbleib der abtransportierten Artikel machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

