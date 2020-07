Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Jever - Täter nutzten die nur kurze Abwesenheit und zum Einstieg das auf Kipp stehende Fenster aus

Jever (ots)

Am Montag, 06.07.2020, nutzen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15:30 - 16:45 Uhr die nur kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus. Für den Einstieg in die im Erdgeschoß gelegene Wohnung reichte ihnen ein auf Kipp stehendes aus, um auf diese Weise in das Objekt zu gelangen und diverse elektronische Geräte zu entwenden. Das tatbetroffene Fenster zeigt zur Schlachte/Spielplatz, so dass die Polizei Jever Zeugen, die sich am Montagnachmittag in dem Bereich beim Spielplatz aufgehalten und die die Tat bzw. verdächtige Personen beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden. Trotz sommerlichen Temperaturen warnt die Polizei davor, beim Verlassen des Hauses Fenster offen zu lassen: "Auf Kipp stehende Fenster sind offene Fenster" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Die Täter brauchen nur wenige Minuten, um sich auf diese Weise Zugang zu verschaffen!" Schützen Sie Ihre eigenen vier Wände! Nähere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

