Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in einen Schuppen im Wangerland - Pflastersteine genutzt - es blieb beim Versuch

Wangerland (ots)

In dem Tatzeitraum vom 05.07., 11:00 Uhr bis zum 06.07.2020, 16:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Schuppen in Rüschenstede einzubrechen.

Für diesen Versuch wurden Pflastersteine genutzt, um damit auf das Vorhängeschloss des Scheunentors einzuwirken. Die Täter gelangten nicht in das Objekt, so dass es beim Versuch blieb.

Da das Einwirken mit den Steinen auf das Schloss gehört worden sein könnte, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die Auffälliges gehört oder beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell