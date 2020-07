POL-WHV: Nach Bremsmanöver kippte ein Traktor auf die Seite (FOTO) - 19-Jähriger Fahrer wurde leicht verletzt

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Jever (ots)

Am 06.07.2020, gegen 17.50 Uhr, befuhr der 19-Jährige aus Sande mit seinem Traktor-Gespann die Mühlenstraße in Richtung Süden (Schortens). An der Einmündung Hermannstraße musste er verkehrsbedingt bremsen. Während des Bremsmanövers kippte der Traktor auf die Seite und knickte eine Straßenlaterne um. Der mit Silage beladende Anhänger, ein Kipper, blieb stehen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Wegen der aufwändigen Bergung des Traktors musste die Mühlenstraße bis ca. 22.00 Uhr voll gesperrt werden. Der ausgelaufene Dieselkraftstoff wurde durch eine angeforderte Spezialfirma beseitigt. Zudem musste die Wasserbehörde die Abwasserkanäle absperren.

Die Polizei in Jever geht davon aus, dass die gefahrene Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit dem starken Bremsmanöver unfallursächlich sein dürfte.

