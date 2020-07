Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - drei verletzte Personen - zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise

Jever (ots)

Am Montagnachmittag, 06.07.2020, ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall, der drei verletzte Personen zur Folge hatte. Eine 17-Jährige Radfahrerin querte die Bahnhofstraße an der Querungshilfe der Einmündung Adolf-Ahlers-Straße in Richtung Nordwesten.

Zu der Zeit befuhr ein 47-Jähriger mit seiner 34-jährigen Beifahrerin in einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Süden. Ausgehend davon, dass die Radfahrerin ungebremst die Straße überquerte, bremste er seinen Pkw ab. Eine dahinterfahrende 32-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf den bremsenden Pkw auf.

Durch die Kollision wurden die 32-Jährige, ihre 3-Jährige Tochter und die 34-jährige Beifahrerin verletzt, alle drei wurden in einem Krankenhaus behandelt, die beiden Fahrzeuge beschädigt.

Für die weitere Klärung der Umstände und des genauen Hergangs sucht die Polizei Jever Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

