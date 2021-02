Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl eines Autos + Betrüger am Telefon

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl eines Autos Schwanewede. In dem Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Werkstatt in der Straße "Schützenplatz" und entwendeten hieraus einen blauen Opel. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 550 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Schwanewede unter 04209/956780 zu kontaktieren.

Betrüger am Telefon Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck. Bereits am Freitagabend gaben sich derzeit unbekannte Täter als Mitarbeiter einer Volksbank aus und teilten einem 20-jährigen Mann aus Lilienthal mit, dass es verdächtige Transaktionen auf seinem Konto geben würde. Sie überzeugten den Mann schließlich durch geschickte Gesprächsführung zur Eingabe einer TAN.

Am Montagmittag wurde eine 86-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck von Betrügern angerufen. Die unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten ihr mit, dass Einbrecher festgenommen worden seien. Diese hätten eine Liste, auf der u.a. die Personalien der 86-Jährigen stehen würden, mit sich geführt. Im Rahmen des Gesprächs erkundigten sich die Anrufer schließlich nach Wertsachen im Haus der Osterholz-Scharmbeckerin. Die 86-Jährige beendete daraufhin das Gespräch, sodass die Betrüger keine Beute erlangen konnten.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und gibt folgende Hinweise:

- Auf keinen Fall persönliche Daten oder Zahlungsdaten wie PIN oder TAN an die Anrufer herausgeben

- Keine Software installieren oder installieren lassen

- Generell keine Auskünfte zu Wertgegenständen an andere Personen

- Bei Anrufen die Telefonnummer und den Zeitpunkt notieren

- Bei Unsicherheiten kann die örtliche Polizei immer um Rat gefragt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell