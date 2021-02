Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Ein Unbekannter soll am vergangenen Sonntag auf die Katze einer 45 Jahre alten Frau geschossen und diese hierdurch tödlich verletzt haben. Nach Angaben der Tierhalterin soll es zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in der Goldgasse zu dem Vorfall gekommen sein. Bei einer nachträglichen tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass das Tier wohl durch ein sogenanntes "Diabolo Geschoss" getroffen worden sein dürfte. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden unter der Telefonnummer: 07821 - 2770 um Kontaktaufnahme mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr gebeten.

