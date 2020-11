Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Aussicht auf Hambacher Schloss unerlaubt genossen

Neustadt/Weinstraße

Ein 19-jähriger Mann aus Speyer und seine 18-jährige Begleiterin machten es sich am 02.11.2020 um 01:55 Uhr auf dem Hambacher Schloss gemütlich. Sie ließen sich mit Camping-Stühlen auf der Aussichtsterrasse nieder und genossen die Aussicht in die Rheinebene. Eine Polizeistreife bemerkte deren geparkten Pkw unmittelbar vor dem verschlossenen Zugangstor. Eine aufgestellte Euro-Palette an der Außenmauer erregte zusätzlich die Aufmerksamkeit der Beamten. Über diese gelangte das Pärchen augenscheinlich auf das Gelände des Schlosses. Bei der Absuche auf dem Gelände konnten die Beiden festgestellt werden. Sie mussten das Gelände verlassen und erhalten nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

