Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Leichtkraftradfahrerin kommt auf schneebedeckter Fahrbahn zu Fall und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 21.04.21 gegen 12 Uhr befuhr eine 18-jährige Mopedfahrerin die B500 von Häusern kommend in Richtung Schluchsee. Aufgrund von plötzlich eintretendem Schneefall stürzte die Zweiradfahrerin auf der schneebedeckten Fahrbahn und verletzte sich hierbei leicht am Knie und im Nackenbereich.

Das beschädigte Moped wurde in Eigenregie geborgen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell