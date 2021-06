Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Spiegel abgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.06.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Wohnmobil die K16 von Lindenberg kommend in Richtung Wachenheim. Aufgrund zu geringem Abstandes berührte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Nissan X-Trail und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel des Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 400EUR. Überprüfungen des naheliegenden Campingplatzes verliefen negativ. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

