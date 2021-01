Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 05.01.2021, 01:20 Uhr. Ort: Zweibrücken, Fasaneriestraße. SV: Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zum Zwecke der gerichtlichen Einziehung sichergestellt werden musste. Den Mann erwartet im eingeleiteten Strafverfahren eine spürbare Geldstrafe; hinzu kommt ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. Zeit: 05.01.2021, 01:14 Uhr. Ort: Zweibrücken, Steinhauser Straße. SV: Ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mit seinem fahrerlaubnisfreien Gefährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Einen Drogenvortest konnte er nicht absolvieren, räumte aber ein, einen Joint geraucht zu haben, so dass auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 20-Jährigen erwartet im eingeleiteten Bußgeldverfahren eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR. | pizw

