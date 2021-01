Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Elektrozaun

ClausenClausen (ots)

Im Zeitraum vom 24.10. bis 24.12.2020 wurde insgesamt 8 x Mal ein Elektrozaun an einem Wildgehege in Clausen unterhalb der Wiesenstraße beschädigt. Unbekannte drückten den Elektrozaun jeweils gegen einen weiteren Metallzaun und lösten hierdurch einen Kurzschluss aus, der die Anlage dann außer Betrieb setzte. Die Kosten für die jeweilige Instandsetzung belaufen sich mittlerweile auf mehr als 1000.- Euro. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. |piwfb

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell