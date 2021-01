Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Ignaz-Roth-Schule - entwendeter Feuerlöscher auf der L 471 entsorgt

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 29.12.2021, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Johann-Schwebel-Straße 1. SV: Vier unbekannte Täter - anhand von Aufzeichnungen einer Videokamera mutmaßlich als Jugendliche bzw. Heranwachsende einzustufen -, die alle dunkel gekleidet waren und einen Mund/Nasenschutz trugen, gelangten durch gewaltsames Aufdrücken des Kioskfensters an der Ignaz-Roth-Halle in das Gebäude, wo sie die Halle selbst und die Geräteräume aufsuchten, ohne in diesem Bereich potentielles Diebesgut zu entdecken. Im Kiosk entnahmen sie Kühlkompressen aus einem Gefrierschrank, die sie jedoch außerhalb des Gebäudes zurückließen und stahlen einen 6-Liter-Feuerlöscher, der am 02.01.2021 gegen 23:50 Uhr von einem Pkw überfahren wurde, der von der Landauer Straße auf der L 471 (Bahneinschnitt) in Richtung Bubenhauser Kreisel unterwegs war (siehe Pressebericht vom Vortag)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs und bittet um Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die das Entsorgen des Feuerlöschers auf der L 471 beobachtet haben. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell