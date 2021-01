Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Zeit: 03.01.2021, 16:20 Uhr. Ort: Zweibrücken, Im Klingeltal. SV: Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Substanz THC, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Im eingeleiteten Bußgeldverfahren droht dem 18-Jährigen neben einer Geldbuße in Höhe von 500 EUR auch ein einmonatiges Fahrverbot. | pizw

