Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefahrenstelle im Verkehr

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Eine 33-jährige Frau befuhr am Samstagabend gegen 23:55 Uhr mit ihrem Pkw, einem Hyundai i30, von der Landauer Straße aus kommend den Bahneinschnitt (L471) in Richtung Bubenhauser Kreisel. Auf dem Streckenabschnitt fuhr sie über einen auf der Fahrbahn liegenden 6-Liter Feuerlöscher. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Derzeit steht nicht fest, ob der Feuerlöscher möglicherweise von einem anderen Fahrzeug verloren oder sogar vorsätzlich auf die Straße gelegt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

