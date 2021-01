Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Contwig-StambachContwig-Stambach (ots)

Am 01.01. wurde zwischen 03:10 und 13:30 Uhr in Contwig-Stambach ein schwarzer VW Passat Kombi im Heckbereich verkratzt. Der Pkw war in der Flurstraße rückwärts in einer Hofeinfahrt geparkt. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei Zweibrücken bittet unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de um sachdienliche Hinweise. | pizw

